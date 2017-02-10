Экс-губернатор Прикамья вернулся в правительство России

Москва, , 17:54 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина руководителем Федерального агентства по надзору в сфере транспорта. Разговор о новом назначении шел во время встречи Басаргина с председателем правительства РФ 10 февраля, сообщает портал government.ru.

Медведев отметил, что Виктор Басаргин имеет «довольно серьезный опыт работы» на федеральном уровне, поэтому Медведев принял решение назначить Басаргина на должность руководителя Ространснадзора.

«Это очень серьёзная работа — и потому, что она охватывает все виды транспорта, которые существуют в нашей стране, и с точки зрения обеспечения безопасности перевозки пассажиров, транспортировки грузов, которые по той или иной причине могут причинить вред окружающей среде или к ним предъявляются какие-то повышенные требования по безопасности, и целый ряд других требований», — сказал Дмитрий Медведев и выразил надежду, что Басаргин справится с этой новой задачей и на федеральном уровне.

В свою очередь экс-губернатор Прикамья пообещал оправдать доверие и обеспечить на новом посту соблюдение интересов государства.

Напомним, на пост губернатора Прикамья Басаргин пришёл с поста министра регионального развития России. В понедельник, 6 февраля, он ушёл в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Он отметил, что «решение не идти на выборы было непростым, дальнейший путь определен». Президент РФ Владимир Путин принял отставку и назначил врио главы Прикамья Максима Решетникова.