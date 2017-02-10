Трамп: США поддерживают целостность и независимость стран Средней Азии

Душанбе, , 17:48 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму своему американскому коллеге Дональду Трампу с поздравлениями в честь 25-летия дипломатических отношений двух стран. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Эмомали Рахмон отмечает, что США одними из первых признали независимость Таджикистана.

«Мы удовлетворены процессом развития и укрепления дружественных связей, широким сотрудничеством между нашими странами, которое сегодня охватывает различные сферы, представляющие взаимный интерес, в том числе политическую, экономическую, гуманитарную, социальную, военную сферы и область безопасности, смотрим с оптимизмом на их будущее», — говорится в телеграмме таджикского лидера.

В свою очередь Дональд Трамп также поздравил президента и народ Таджикистана с четвертьвековой годовщиной его независимости и двустороннего сотрудничества стран. Он также подчеркнул, что «Соединенные Штаты полностью поддерживают независимость и целостность Таджикистана, его сопредельных государств, а также усилия Таджикистана по процветанию и объединению Средней Азии».

«С началом работы своей администрации надеюсь на взаимоуважение и верность продвижению общих целей в сфере региональной безопасности и стабильности», — гласит послание нового главы Белого дома.