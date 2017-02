Станислав Стремидловский, , 17:40 — REGNUM

Американский комбинат либеральных новостей, до сих пор не смирившийся с поражением Хиллари Клинтон, его кандидата на выборах президента США, начал новую интригу. На этот раз целью атаки выбраны три столицы — Ватикан, Вашингтон и Москва. Началось все со статьи журналиста Джейсона Горовица, который 7 февраля в The New York Times обвинил старшего политического советника президента США Стивена Бэннона в связях с открытым критиком папы Римского Франциска, американским кардиналом Рэймондом Берком. Контакты между ними, по этой версии, были установлены в апреле 2014 года в Риме на церемонии канонизации пап Иоанна-Павла II и Иоанна XXIII. А спустя несколько месяцев Бэннон, на тот момент возглавлявший портал Breitbart News, выступил с программной речью на конференции, организованной в Ватикане в Институте защиты достоинства человека (с ним связан Берк), где пообещал устроить революцию современной глобальной системе мироустройства. Напомним, что кардинал сегодня возглавляет лагерь противников понтифика, требуя от Франциска придерживаться ультраконсервативной позиции в отношении гендерных вопросов и вторых браков католических супругов. Недавно папа фактически дезавуировал последнюю компетенцию, оставшуюся у американского архиепископа, нивелировав его полномочия представителя Святого престола в Мальтийском ордене.

Эстафету у The New York Times подхватила газета The Washington Post. 8 февраля в ней появляется публикация старшего научного сотрудника Брукингского института Юджина Джозефа Диона-младшего, в которой тот вводит новую аргументацию. Понимая, что читателям либерального издания «не продашь» ультраконсервативного кардинала Берка с его жесткими взглядами на семейную жизнь, автор попытался опровергнуть сходство между экономическими взглядами Бэннона и взглядами папы Франциска. Дион-младший использовал с этой целью высказывание американского католического мыслителя, профессора теологии в университете Вилланова Массимо Фаджиоли, который обвинил старшего политического советника президента США в том, что тот «связывает свою критику капитализма с национализмом, что в гораздо большей степени сближает его с такими ультраправыми группировками 1920-х и 1930-х годов, как националистическая группировка «Французское действие» (Action Francaise), которую Ватикан осудил». Однако здесь явным образом присутствует недосказанность. Действительно, в 1925 году папа Римский Пий XI решительно отмежевался от лидера «Французского действия», журналиста Шарля Морраса. Но потому, что тот открыто исповедовал атеизм, пытаясь использовать Католическую церковь как инструмент в своих целях. К тому же Моррас был ярым монархистом, чего никак не скажешь о новой администрации президента США.

9 февраля The Washington Post наносит новый удар. Бывший собкор газеты в Париже Эмма-Кейт Симонс чуть ли не требует от папы Франциска очистить Католическую церковь от «ультраправой гнили». Понтифику было предложено «принять более жесткие меры против самого влиятельного католика США в Риме, кардинала Рэймонд «Брейтбарт» Берка», которого обвинили в том, что он также использует свое влияние в Ватикане, чтобы узаконить «экстремистские силы», ассоциируемые с Бэнноном, так как Святой престол «переживает политическую войну между реформатором Франциском и консервативным крылом, которое хочет восстановить христианское господство белых». И опять новая аргументация. Церкви припомнили — и это в преддверии 11 февраля, дня, когда в 1929 году Святой престол подписал конкордат с Римом — «параллели», разделившие Ватикан в 1930-е годы, когда «этнический национализм» подмял Европу под Муссолини и Гитлера и когда «фашистские силы проникли в высшие эшелоны Церкви». Это первое. Второе, в интригу попытались вписать Москву через заявление, будто «неудивительно, что Берк говорит, как он «очень доволен» русским самодержцем Путиным, который декларирует «защиту жизни и семьи», хотя российский президент и Национальный фронт во Франции на самом деле «искажают христианство». Наконец, 10 февраля британская газета The Times, чью публикацию в тот же день перепечатал американский журнал Newsweek, устами «британского католика Бенджамина Харнвела» открыто утверждала — Бэннон поддерживает контакт с Берком, поскольку «кардинал представляет собой значительную часть католиков в США и американское правительство, естественно, хочет сохранить этот канал открытым».

Правдой из всего этого является то, что советник Бэннон, возможно, действительно знаком с кардиналом Берком, а по ряду вопросов в Ватикане, Вашингтоне и Москве есть консенсус. Для построения конспирологической теории заговора для экранизации в Голливуде, наверное, этого хватит. Для реальной политики нет. Американский комбинат либеральных новостей пытался завести Ватикан в узкий коридор, любой выход из которого дискредитировал Святой престол, если бы тот решил сыграть в политическую игру. Однако, похоже, Католическая церковь была предупреждена об этой операции. В день ее начала, 7 февраля, ватиканская газета L'Osservatore Romano перевернула шахматную доску. В редакционной статье издание обозначило, что с первых месяцев своего понтификата папа Франциск занимал твердую и последовательную позицию в отношении таких волнующих вопросов, как аборты, однополые браки и эвтаназия. При этом папа хотел избежать политизации этих вопросов, чтобы не оказаться в плену политических страстей, что стоило ему «много критики, но приносит свои плоды». Церкви давно известно, что значит дистанцироваться от тех, кто является ее, казалось бы, внешним союзником. Например, император Наполеон принимал более жесткое законодательство в отношении абортов, но не потому, что он руководствовался моральными принципами, а чтобы обеспечить солдатами свою армию. Католической традицией является милосердие, прощение и осуждение греха. Именно это отличает Церковь от какой-либо партии, констатировала газета.

На первый взгляд, Ватикан решительно дистанцировался от своих потенциальных политических союзников. Но, с другой стороны, сказанное не отрицает возможности тех или иных столиц вместе со Святым престолом пройти по дороге из желтого кирпича в будущее с надеждой, что конечной целью станет не логово злой ведьме Запада, Бастинды, а Изумрудный город, где кто-то получит мозги, кто-то сердце, кто-то смелость, кто-то вернется домой. Делание доброго дела по прагматическим соображениям приносит пользу в том числе и тем, кто, не обладая знанием о мотивации творящего, получает благотворные плоды в ходе самого процесса, какой бы ни была конечная цель. Безусловно, реформы, которые сейчас переживает мир, еще не раз могут по разным углам развести по тем или иным вопросам Ватикан и национальные государства. И между ними будут споры. Однако конструктивная дискуссия между властью светской и властью церковной лучше того игнорирования, которое либеральный клан во время своего всевластия демонстрировал в отношении Церкви, «вспомнив» о ее интересах только сейчас.