Еврокомиссия пообещала Украине безвиз к лету и 600 млн евро помощи

Киев, , 17:34 — REGNUM Либерализация визового режима для Украины произойдет до лета 2017 года. Об этом 10 февраля заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает ИА REGNUM.

«Также я забыл сказать о том, что мы обсудили вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер.

При этом он отметил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине кредита на 600 млн евро. Юнкер также отметил, что кредит будет выделен быстрее, если украинская сторона возобновит экспорт леса-кругляка в ЕС. «Среди условий для выдачи второго транша мы указали отзыв запрета на вывоз (с Украины леса кругляка — прим. ИА REGNUM ). Я отметил, что премьер-министр и правительство внесли такой законопроект. Правительство уважает свои обязанности. Окончательное решение (о предоставлении Украине транша в 600 млн евро — прим. ИА REGNUM ) будет легче принять, если этот запрет будет снят. Если украинское правительство сделает все, чтобы этот законопроект (о запрете экспорта) был принят, тогда это нас удовлетворит», — сказал Юнкер.

В свою очередь, премьер Гройсман напомнил, что украинское правительство внесло на рассмотрение Рады законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка. «Такой законопроект внесен в украинский парламент. Мы сегодня ведем работу с фракциями и группами украинского парламента, чтобы достичь консолидации в принятии этого закона. Мы будем продолжать эту работу, мы ее полностью поддерживаем. И найдем верное решение, которое будет в интересах Украины и ЕС. Что касается макрофинансовой поддержки, которая оглашена господином президентом Юнкером в размере 600 млн евро, эти деньги будут направлены в бюджет нашей страны, они позитивно отразятся на макроэкономической стабильности», — пообещал Гройсман.

Премьер также заявил о положительных тенденциях развития украинской экономики в 2017 году. «Что касается повышения в Украине минимальной зарплаты, которая произошла с 1 января 2017 года, это позитивно повлияет на уровень справедливости в оплате труда, что является очень важным. Позитивно повлияет на рост экономики. Мы рассчитываем, что только в этом году от этого решения мы будем иметь где-то плюс 0,5% роста ВВП. Кроме того, мне приятно отметить, что НБУ оставляет прогноз инфляции на 2017 год в рамках 8%… Корректировка до 9% инфляции стратегически не отразится на развитии национальной экономики. Наоборот, мы считаем, что это хороший прогноз. Мы считаем, что станем свидетелями того, что в стране вырастут зарплаты, минимальная зарплата будет обеспечена на необходимом уровне. Мы уменьшаем дефицит Пенсионного фонда, что может стать предусловием для начала создания в Украине справедливой пенсионной системы… Сегодня мы видим рост занятости украинских граждан», — отметил Гройсман.

Кроме того, 10 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Турция договорились о въезде-выезде граждан двух стран по внутренним паспортам. «У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам», — сказал Климкин. По его словам, остались только технические детали. Климкин выразил надежду, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, в 2016 году Рада на 10 лет запретила вывоз за пределы таможенной территории Украины необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) — с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны — с 1 января 2017 года. Украинское правительство еще не разработало законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка, но, по словам Гройсмана, намерено решить данный вопрос, как с соблюдением международных обязательств Украины, так и ее национальных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны». За соответствующее решение проголосовали 553 евродепутатов, против — 66, воздержались — 28. Европарламентарии отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии. Ранее, президент Украины Петр Порошенко обещал, что безвизовый режим между ЕС и Украиной заработает уже осенью 2016 года. Несмотря на то, что Киев выполнил все условия получения безвизового режима, чиновники ЕС так и не предоставили безвиз.