Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
Радио REGNUM
Москва, 10 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка;
- ВКС России нанесли непреднамеренный удар по турецким военным — Кремль прокомментировал инцидент;
- Дмитрий Песков заявил, что российских танков в Донбассе нет;
- Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья;
- Производители предупреждают о подорожании и дефиците молока;
- В Екатеринбурге обсуждается правдивость информации о вспышке бытового насилия;
- Большинство граждан России против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
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