Пятница, 10 Февраля 2017 года
18:09:23 МСК

Прокурором Ярославской области станет 40-летний Дмитрий Попов

Политика
Выпускник института МВД покинет ради Ярославской области пост в Генпрокуратуре
Комитет Яроблдумы
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Комитет Яроблдумы

Ярославль, 10 февраля 2017, 16:49 — REGNUM  Комитет Ярославской облдумы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили Ярославской областной думы.

Генпрокурор предложил кандидатуру Дмитрия Геннадьевича Попова, работающего заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Про потенциального прокурора области известно немного. Ему 39 лет, 20 февраля исполняется 40 лет. Закончил в 1999 году Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. После его окончания работал помощником прокурора в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, следователем в межрайонной прокуратуре Москвы, даже был судьей Тверского суда. Последние 4,5 года работает в Генеральной прокуратуре. Имеет знак отличия «За верность закону» II степени и знак «За безупречную службу».

Следующим шагом станет согласование представления генпрокурора на заседании областной думы. Если она утвердит его кандидатуру, то генеральный прокурор РФ отправит ее президенту. И только после этого областная прокуратура обретет своего начальника. Теоретически областные депутаты могут не утвердить Дмитрия Попова, но на практике такие случаи происходят крайне редко.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент отправил в отставку прокурора Ярославской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
В ГД зовут Фуркада в Музей войны 1812 года, чтобы он узнал характер русских
МоскваРоссия Биатлон Спорт
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное