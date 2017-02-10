Прокурором Ярославской области станет 40-летний Дмитрий Попов

Ярославль, , 16:49 — REGNUM Комитет Ярославской облдумы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили Ярославской областной думы.

Генпрокурор предложил кандидатуру Дмитрия Геннадьевича Попова, работающего заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Про потенциального прокурора области известно немного. Ему 39 лет, 20 февраля исполняется 40 лет. Закончил в 1999 году Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. После его окончания работал помощником прокурора в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, следователем в межрайонной прокуратуре Москвы, даже был судьей Тверского суда. Последние 4,5 года работает в Генеральной прокуратуре. Имеет знак отличия «За верность закону» II степени и знак «За безупречную службу».

Следующим шагом станет согласование представления генпрокурора на заседании областной думы. Если она утвердит его кандидатуру, то генеральный прокурор РФ отправит ее президенту. И только после этого областная прокуратура обретет своего начальника. Теоретически областные депутаты могут не утвердить Дмитрия Попова, но на практике такие случаи происходят крайне редко.

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