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Госдума меняет порядок госрегистрации СМИ и вводит льготы

Политика
Льготы по госпошлинам получат издания для детей и инвалидов

Москва, 10 февраля 2017, 16:29 — REGNUM  Процедуры, связанные с регистрацией СМИ, корректируются, за регистрацию СМИ всех форм периодического распространения устанавливаются единые госпошлины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий пакет законопроектов приняла Госдума в первом чтении. Законопроекты были инициированы правительством РФ.

В перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ, включаются граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства или за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, связанных с нарушением законодательства РФ о СМИ, о противодействии экстремистской деятельности, судимость за преступления против общественной безопасности и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

Уточняются процедуры, связанные с регистрацией СМИ. В частности, определяется порядок выдачи свидетельства о регистрации или выписки из реестра зарегистрированных СМИ, порядок внесения изменений в запись о регистрации и исключения из реестра зарегистрированных СМИ, ввести обязанность учредителя уведомлять регистрирующий орган о прекращении, приостановлении и возобновлении деятельности СМИ.

Документами вводятся основания для отказа в выдаче разрешения на распространение продукции зарубежного периодического издания на территории РФ и аннулирования ранее выданного разрешения. Также обозначаются требования к выходным данным, которые должно размещать сетевое издание (сайт в сети интернет, зарегистрированный в качестве СМИ).

На территории России зарегистрированы около 90 тыс. различных СМИ, сообщил замглавы Минсвязи Алексей Волин. «Примерно около 3 тыс. СМИ ежегодно проходят регистрацию. Основной объем приходится на информационные агентства и интернет-СМИ», — уточнил он. Никакой нагрузки на СМИ происходить не будет, заверил замминистра.

Действующая редакция НК РФ устанавливает дифференцированный размер госпошлины за госрегистрацию СМИ в зависимости от формы распространения СМИ (периодические печатные издания, информационные агентства, а также радио-теле — видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные средства массовой информации), территории распространения СМИ и его специализации. «Существующий подход к взиманию госпошлины влечет необходимость проведения заявителем дополнительного анализа норм законодательства с целью определения размера госпошлины, подлежащей уплате», — отмечают в правительстве РФ.

Предусматривается, что за госрегистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации СМИ, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина составит 8 тыс. рублей. Если речь идет о СМИ, которое распространяется на территории одного субъекта РФ, размер пошлины составит 4 тыс. рублей. Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о госрегистрации СМИ составит 350 рублей. За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ вводится госпошлина — она составит 8 тыс. рублей.

При регистрации СМИ рекламного характера размер госпошлины увеличивается в 5 раз. При регистрации СМИ, специализирующемся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения размер госпошлины уменьшается в 5 раз.

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