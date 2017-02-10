Порошенко заверил, что ВСУ способны справиться с любым «агрессором»

Киев, , 16:17 — REGNUM «Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже Российской Федерации, если украинской народ будет един». Об этом 10 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Коломыю Ивано-Франковской области, передает ИА REGNUM.

«Все будет делаться для того, чтобы вы продемонстрировали, когда община вместе, когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от РФ, которая имеет крупнейшую и самую сильную армию на континенте, выделяет в десять раз больше военного бюджета и выделяла во все времена своего существования. Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение мощнейших реформ», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина проводит сложные реформы в условиях войны. А результаты реформ положительно оценили международные организации и партнеры Украины. «И это не я говорю, и не правительство, и не парламент, а международные организации, с которыми мы сотрудничаем, — МВФ, Международная финансовая корпорация, ЕБРР, наши партнеры из еврокомиссии и Европейского Совета, Европейского парламента. Украина за последние 2,5 года сделала больше реформ, больше изменений, чем за предыдущие 25 лет… Мы не только остановили врага, но и изменяем страну», — рассказал Порошенко.

Ранее, в феврале 2017 года на вооружение ВСУ поступило 50 ПТРК «Стугна-П» украинского производства, которые, по мнению военных экспертов, по своим техническим характеристикам превосходят американские комплексы «Джевелин». В 2016—2017 гг. прошли успешные испытания украинских ракетных комплексов «Ольха» и «Гром». Также украинская армия получила на вооружение десятки модернизированных до 4-го поколения самолетов и вертолетов, новые украинские разведывательные и ударные БПЛА «Горлица». При этом Минобороны Украины подписало контракт с «Укроборонпромом» на производство украинских бронеавтомобилей «Дозор-Б».

Напомним, за последние два года на Украине заработала новая патрульная полиция, проведена налоговая реформа, введено электронное декларирование имущества и доходов для госчиновников, с нуля создана армия и Нацгвардия (внутренние войска), пытаются бороться с коррупцией. В 2016 году рост ВВП Украины составил почти 2%.