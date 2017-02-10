МИД Турции: «Турецкий поток» не направлен против Украины

Киев, , 16:12 — REGNUM Магистральный газопровод «Турецкий поток» не является политическим решением, и он не направлен против Украины. Для Анкары важен этот проект, в первую очередь с точки зрения энергетики. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который находится сейчас с официальным визитом в Киеве.

На пресс-конференции украинские журналисты задали главе МИД Турции вопрос о «Турецком потоке», который на Украине рассматривают как проект, направленный против интересов страны. В свою очередь, Чавушоглу ответил, что Анкара подписывает разные договоры в энергетической сфере со многими странами, и делается это для диверсификации и для энергетической безопасности страны.

В качестве примера министр привел Трансанатолийский газопровод (TANAP), назвав его «очень важным» для Турции. Против этого газопровода тоже выступают некоторые страны. Однако турецкая сторона рассматривает все проекты с точки зрения национальных интересов и энергобезопасности Турции.

«Мы ни в коем случае не намереваемся осуществлять через эти проекты шаги, направленные против какой-то страны. Я не считаю правильным постановку вопроса — на чьей стороне Турция — при обсуждении энергетических проектов на территории нашей страны», — заявил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, глава МИД Турции в ходе своего официального визита в Киев провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Министр сообщил, что обсудил с Порошенко возможное участие Украины в проекте TANAP.

Украина как транзитер российского газа уже доказала свою ненадежность. Поэтому Россия давно пытается проложить так называемый Южный газовый коридор в обход украинской территории. В частности, планировалось проложить трубопровод «Южный поток». Однако от этого проекта пришлось отказаться, так как США надавили на Болгарию, писало ИА REGNUM.

«Турецкий поток» должен стать альтернативой «Южному потоку». Новый газопровод пройдет по дну Черного моря до турецкого берега, а оттуда в Грецию и далее в Южную Европу вплоть до Австрии. Однако сначала с этим проектом тоже возникли трудности. На этот раз из-за ухудшения российско-турецких отношений после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 в небе над Сирией.

Москва и Анкара вновь вернулись к обсуждению строительства «Турецкого потока» после того, как турецкая сторона принесла свои извинения за инцидент с самолетом. 10 октября в Стамбуле стороны подписали договор о строительстве газопровода. 20 января соглашение было ратифицировано Государственной думой, а менее чем через две недели договор одобрил Совет Федерации. 7 февраля президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под документом. С турецкой стороны соглашение тоже одобрено.

Что касается позиции Украины по «Турецкому потоку», то Киев считает проект направленным именно против своей страны. По оценке сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, с началом эксплуатации «Турецкого потока» Украина может потерять транзит сразу 15 млрд кубометров газа в Турцию, которые идут через Украину, и еще 15 млрд, которые идут на юг Европы в такие страны, как Италия, Болгария, Греция. Киев в первую очередь опасается, что понесет финансовые убытки от транзитных потерь. По оценкам экспертов, это около $700 млн.

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