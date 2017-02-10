Единое национальной движение Грузии видит в реформе ТВ интересы Иванишвили

Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Единое национальное движение Грузии (ЕНД) с большим вниманием и тревогой следит за событиями, разворачивающимися вокруг Общественного телевидения республики, которые связаны с трехлетним радикальным планом перестройки нового менеджмента. Так откликнулись нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили на план, предложенный новым гендиректором телевидения Василием Маглаперидзе.

Лидеры ЕНД подчеркивают, что они не против реформ, но считают, что в условиях неформального правления Бидзины Иванишвили этот план служит не интересам общества, а личным интересам самого Иванишвили.

«Бывший продюсер телевидения семьи Иванишвили (GDS) и нынешний генеральный директор Общественного телевидения Василий Маглаперидзе предложил план, который предусматривает: закрытие более ста передач, резкое сокращение числа сотрудников, новое здание. А вместе с тем — остановку полноценной работы Общественного телевидения на длительный срок. Это безответственная концепция, предлагающая Общественное телевидение в год выборов без дебатов и общественно-политических передач, что будет отказом Общественного телевидения от исполнения собственных обязательств», — говорится в заявлении ЕНД.

Конечной целью Бидзины Иванишвили соратники Саакашвили называют «получение семейного телевидения за счет оплачиваемых гражданами налогов». Они обещают стоять на передовой линии в борьбе за защиту Общественного ТВ от посягательств и планов экс-премьера.

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