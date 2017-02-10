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Руководство ОТВ Грузии откликнулось на вторжение студентов

Политика
«Этот факт мы расцениваем как грубое нарушение деятельности Общественного телевидения»

Тбилиси, 10 февраля 2017, 15:54 — REGNUM  «Участники акции без разрешения ворвались в фойе Общественного телевидения и насильственным путем вышли в прямой эфир. Мы расцениваем этот факт как препятствование деятельности журналистов и грубое посягательство на деятельность Общественного телевидения». Так расценили факт вторжения студентов и активистов неправительственных организаций в здание телевидения члены исполнительного совета ОТВ.

Ответственность за насильственные действия исполнительный совет Общественного телевидения целиком возлагает на организаторов акции и называет его опасным прецедентом и тревожным сигналом, который создает угрозу дальнейшему нормальному функционированию телевидения.

Авторы заявления призывают общественность устроить широкое активное обсуждение случившегося, чтобы адекватно осознать и в дальнейшем предотвратить возможные осложнения.

«Призываем политиков, медиаэкспертов, представителей неправительственных организаций, журналистов, граждан не поощрять насилие и отмежеваться от агрессивных действий», — говорится в заявлении.

Акция проходила 9 февраля вечером, и в ней также принимали участие освобожденные ранее от работы сотрудники ряда предприятий. Они протестовали как против предстоящей приостановки программ на Общественном телевидении, так и против собственного увольнения с работы и в целом против действий властей.

В прямом эфире ОТВ протестующие анонсировали еще одну акцию протеста, которая должна начаться сегодня в 19:00 часов, на площади Свободы в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: У Общественного ТВ Грузии проходит акция протеста

Читайте развитие сюжета: Единое национальной движение Грузии видит в реформе ТВ интересы Иванишвили

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