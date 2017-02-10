СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ

В самом Агентстве стратегических инициатив эти сведения опровергают

Великий Новгород, , 15:55 — REGNUM Новым губернатором Новгородской области может стать гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин. Об этом пишет РБК со ссылкой на три собственных источника, близких к администрации президента. При этом, по сведениям издания, нынешний глава региона Сергей Митин может быть отправлен в отставку в понедельник, 13 февраля.

При этом в самом АСИ информацию о возможном назначении Никитина главой Новгородской области опровергают. Директор по коммуникациям АСИ Игорь Карачин не ответил на звонок РБК, а в комментарии ТАСС назвал информацию о назначении Никитина «очевидными слухами». По его словам, на 13 февраля у генерального директора АСИ Андрея Никитина запланированы внутренние совещания с сотрудниками агентства.

В правительстве Новгородской области ожидают возвращения главы региона Сергея Митина из 2-недельного отпуска. По данным ИА REGNUM, глава региона намерен в субботу, 11 февраля, побывать на ряде спортивных мероприятий, которые сейчас проходят в Великом Новгороде.

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Напомним, в понедельник, 6 февраля, СМИ сообщили о возможной скорой отставке ряда глав регионов, среди которых назывался и губернатор Новгородской области Сергей Митин. После этого последовали замены руководителей Пермского края и Бурятии.

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