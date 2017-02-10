Врио главы Бурятии разделил оппозицию на три вида

Улан-Удэ, , 15:41 — REGNUM Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, назначенный на эту должность 7 февраля, рассказал, как он собирается выстраивать работу с оппозиционными силами в республике.

«В любом случае буду выстраивать конструктивную работу. Оппозиция тоже разная. Есть такая, которая критикует решения власти, потому что считает их не очень оптимальными, видит свои варианты решения. С такой — будем встречаться, общаться, выяснять, почему у них такое видение. Если предложения обоснованы, то мы готовы свое решение корректировать или доказывать, почему наши решения именно такие. В большинстве случаев в результате дискуссии с приведением фактов и обоснований, я думаю, будем находить общий язык. Если предложения конструктивной оппозиции являются объективными, мы готовы сами идти навстречу», — приводит пресс-служба правительства Бурятии фрагмент интервью Цыденова телеканалу «Россия 24».

По словам врио главы региона, есть и «коммерческая» оппозиция: «Когда оппозиционеры критикуют власть не для того, чтобы найти решение, а чтобы создать «точку напряжения», подготовить, так скажем, «переговорную позицию», а потом потребовать от власти «ты поддержи мой бизнес, а я тебя не буду критиковать». Но, как я сказал, мы и так поддержим бизнес, и нам все равно, к какой группе он относится — «оппозиционной» или «приближенной к власти». Любой бизнес получит всю поддержку. При таком подходе сама необходимость формирования «точек напряжения» с властью отпадет».

Алексей Цыденов выделил еще один — третий — вид оппозиции: «Не очень конструктивные люди, которые критикуют власть в любом случае». «Им сложно угодить, что бы ты ни делал. В любом случае будем с ними общаться, но переоценивать значение такой критики не будем. Ведь люди в основном грамотные, понимают, когда критика обоснована, а когда это критика ради критики, чтобы себя «пропиарить», и не связана с конкретным решением вопросов», — подытожил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля ушел в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года. Он заявил, что Бурятии нужны перемены, а также подчеркнул, что не будет принимать участия в выборах главы региона в сентябре 2017 года. Ряд экспертов сошлись во мнении, что решение об отставке Наговицына все-таки инициировано Кремлем, и, будь у него такая возможность, он «с удовольствием избрался бы еще на один срок».

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Президент РФ принял отставку Наговицына и назначил врио главы региона 40-летнего Алексея Цыденова, который ранее занимал должность заместителя министра транспорта РФ. 8 февраля Цыденов прибыл в Бурятию, где его представили депутатам Народного хурала, правительству региона и общественности.

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