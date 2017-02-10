Глава МИД Швеции приедет в Москву обсудить сотрудничество в Арктике

Стокгольм, , 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём 21 февраля прибудет с визитом в Москву. Как сообщает издание The Independent Barentsobserver со ссылкой на пресс-секретаря министра, Маргот Валльстрём и Сергей Лавров обсудят сотрудничество стран в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В 2017 году Россия заканчивает свое председательство в организации, 18−19 октября в Архангельске на министерской встрече полномочия председателя будут переданы Швеции. Баренцев совет — очень важная для Швеции организация, подчеркивают в канцелярии внешнеполитического ведомства. «Мы придаем большое значение региональному и субрегиональному сотрудничеству, которое в значительной степени сосредоточено на практических вопросах и контактах между обычными людьми», — прокомментировал представитель МИД Швеции Пежман Фиврин.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России Стокгольм обвиняет Москву в нарушении международного права и последовательно выступает за сохранение политики санкций. В Стокгольме не раз заявляли, что Россия является угрозой для Швеции в частности и для безопасности в регионе Балтийского моря в целом. При этом в пресс-службе МИД поясняют: «В наших интересах поощрять такие контакты (на региональном уровне и между людьми — прим. ИА REGNUM ), это не противоречит нашим интересам охранять и защищать международное право и систему европейской безопасности, если необходимо путем санкций».

В Совет Баренцева/Евроарктического региона — организацию регионального сотрудничества, созданную в 1993 году, входят Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия, а также Европейский союз. Россию в Совете представляют Архангельская и Мурманская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.

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