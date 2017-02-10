Пятница, 10 Февраля 2017 года
16:37:46 МСК

Глава МИД Швеции приедет в Москву обсудить сотрудничество в Арктике

Политика
Швеция заинтересована в региональном сотрудничестве с Россией, отмечают в МИД королевства

Стокгольм, 10 февраля 2017, 15:41 — REGNUM  Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём 21 февраля прибудет с визитом в Москву. Как сообщает издание The Independent Barentsobserver со ссылкой на пресс-секретаря министра, Маргот Валльстрём и Сергей Лавров обсудят сотрудничество стран в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В 2017 году Россия заканчивает свое председательство в организации, 18−19 октября в Архангельске на министерской встрече полномочия председателя будут переданы Швеции. Баренцев совет — очень важная для Швеции организация, подчеркивают в канцелярии внешнеполитического ведомства. «Мы придаем большое значение региональному и субрегиональному сотрудничеству, которое в значительной степени сосредоточено на практических вопросах и контактах между обычными людьми», — прокомментировал представитель МИД Швеции Пежман Фиврин.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России Стокгольм обвиняет Москву в нарушении международного права и последовательно выступает за сохранение политики санкций. В Стокгольме не раз заявляли, что Россия является угрозой для Швеции в частности и для безопасности в регионе Балтийского моря в целом. При этом в пресс-службе МИД поясняют: «В наших интересах поощрять такие контакты (на региональном уровне и между людьми — прим. ИА REGNUM ), это не противоречит нашим интересам охранять и защищать международное право и систему европейской безопасности, если необходимо путем санкций».

В Совет Баренцева/Евроарктического региона — организацию регионального сотрудничества, созданную в 1993 году, входят Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия, а также Европейский союз. Россию в Совете представляют Архангельская и Мурманская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия проведет саммит коренных народов Арктики и «Баренцев Давос»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Минсвязи пока не намерено запрещать в Росси эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
ещё главное