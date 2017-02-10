Асад: Чтобы ВС США находились в Сирии, они должны уважать её суверенитет

Дамаск, , 15:40 — REGNUM Дамаск согласится на присутствие в Сирии американских военных лишь при условии, что американцы поедут в САР именно бороться с терроризмом. Также условием для присутствия в Сирии войск из других стран является наличие у них чёткой политической позиции по отношению к суверенитету Сирии. Пример тому — Россия. Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью порталу Yahoo News.

Асад привёл в пример помощь со стороны России. Дамаск обратился за помощью к Москве, и Россия помогла, проявив искренность.

«Если американцы проявят такую же искренность — добро пожаловать, как и любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами», — сказал Асад.

Кроме того, нужна чёткая политическая позиция — и не только по борьбе с терроризмом, но и по суверенитету Сирии, который иностранные государства должны уважать. Русские пришли на помощь Сирии, имея эту политическую позицию.

«Вот почему русские смогли прийти и добиться успеха в борьбе с террористами в Сирии», — пояснил Асад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Асад на встрече с российским депутатами заявил, что кровь, пролитую военнослужащими РФ на сирийской земле, нельзя исчислить никакими деньгами.

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