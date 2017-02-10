МИД Франции: Эро и де Мистура обсудят ситуацию в Сирии

Для возвращения Сирии к миру и эффективной борьбы с терроризмом нужна передача власти

Париж, , 15:32 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Марк Эро проведет 10 февраля встречу со специальным посланником ООН в Сирии Стафаном де Мистурой, сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

Дипломаты затронут вопросы политики и безопасности Сирии, как например, подготовку межсирийских переговоров, возобновление которых ожидается 20 февраля в Женеве.

«Для успеха этих переговоров важно, чтобы убедительным образом была представлена оппозиция», — указывается в заявлении ведомства.

Эро и де Мистура также затронут критическую гуманитарную ситуацию, в которой оказалось гражданское население в отсутствии предоставления помощи.

В распространённом ведомством заявлении также подчеркивается, что Франция выступает за то, чтобы межсирийские переговоры привели к политической передаче власти в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254 Совбеза ООН.

Такая передача власти, убеждены в ведомстве Эро, незаменима для возвращения к миру и эффективной борьбы с терроризмом.

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