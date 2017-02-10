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Представители президента Грузии — за независимость «агентства по прослушке»

Политика
Агентство должно находиться в подчинении премьера, и назначать и увольнять его руководителя должен премьер

Тбилиси, 10 февраля 2017, 15:23 — REGNUM  По мнению парламентского секретаря президента Грузии Анны Долидзе, применение модели агентства по тайным следственным действиям, которая предложена правительством, может привести к созданию нового монстра в сфере тайных прослушиваний. Об этом она заявила журналистам до начала объединенного заседания комитетов по обороне и безопасности и по защите прав человека в парламенте 10 февраля.

Вместе с Анной Долидзе от администрации президента на заседании присутствуют политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе и заместитель секретаря Совета национальной безопасности Леван Бодзашвили.

Анна Долидзе отметила, что поспешность при утверждении этого законопроекта неуместна, так как он касается очень серьезной сферы, поэтому парламент должен предоставить возможность всем общественным группам, чтобы те поделились собственным мнением, представили свои замечания, что позволит качественно улучшить законопроект.

По ее же оценке, в предложенной правительством модели не разграничиваются до конца следствие и деятельность агентства. Поэтому невозможно идентифицировать, кто будет ответственным за деятельность агентства, и оно частично все же остается под контролем Службы государственной безопасности.

Администрация президента предлагает однозначно идентифицировать политическую ответственность руководства агентства, что предусматривает его прямое подчинение премьер-министру. «Премьер должен прямо назначать и освобождать руководителя агентства», — заявила Анна Долидзе, пояснив, что это обеспечит независимость агентства.

Презентацию законопроекта, предусматривающего создание специального агентства по тайным следственным действиям, парламентское большинство провело несколько дней назад. Авторы законопроекта утверждают, что новая модель предусматривает создание совершенно независимого органа, у которого будут находиться ключи от «тайных прослушиваний» граждан. С этой оценкой не согласны оппозиция, общественность и неправительственный сектор, которые считают, что агентство все же останется в подчинении Службы госбезопасности, которая будет контролировать все разговоры и действия граждан.

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