Названы ориентировочные сроки визита Эрдогана в Россию и на Украину

Чавушоглу сделал своё заявление после общения с украинским министром Климкиным

Киев, , 15:17 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал предполагаемые сроки визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Визит запланирован на ближайшие месяцы, передаёт RT.

Турецкий министр сделал своё заявление на брифинге после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он отметил, что также планируется визит Эрдогана на Украину. Чавушоглу уточнил, что информация по датам пока обсуждается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль заявил, что заместители иностранных дел Турции и России 14 февраля проведут консультации в Москве.

«Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет с визитом в Россию 14 февраля», — сказал Газигиль.

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