Жители Донбасса обвиняют стороны в применении «грязных методов»

Донецк, , 14:51 — REGNUM В Донбассе последнее военное обострение с 27 января по 8 февраля 2017 наглядно показало, что с обеих сторон больше всего страдает гражданское население. О какой «защите мирного населения» может идти речь, если сами так называемые защитники ведут огонь из артиллерии и РСЗО, прячась за детские садики и густонаселенные жилые кварталы? В чем заключается «офицерская честь», если солдаты прячутся за спины детей, женщин и стариков?

Сегодня, 10 февраля, житель микрорайона Восточный г. Макеевка (Донетчина, под контролем ДНР) Александр Седых подтвердил в интервью корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что бойцы ДНР пытались разместить арторудия вблизи детской площадки многоэтажек Восточного. По его словам, опасаясь за «прилет» со стороны ВСУ, жители вышли к бойцам и уговорили их сменить позиции.

«Во второй половине дня, 4 февраля, первым начал «бить тревогу» сосед Владимирович. Тогда мы решили собрать у подъезда всех оставшихся в доме жильцов. Ведь многие уехали из района. «Бабы» сказали, чтобы мы — мужики сидели дома, не дай Бог чего… А сами, человек 20 пошли к артиллеристам. Их там было всего трое. Пока они разговаривали, сосед делал фотографии. Переживали за женщин. Но все обошлось, солдат уговорили уехать ближе к террикону», — рассказал Александр.

Ранее, 31 января-1 февраля 2017 года на канале Уoutube жители Донецка выкладывали видео стрельбы РСЗО «Град» ДНР из жилых кварталов. В частности, район объездной дороги, возле многоэтажек Донецка

В свою очередь, в феврале 2017 года в Авдеевке подразделения ВСУ отметились тем, что «спрятали» танки за жилыми многоэтажками. При этом их участие в боевых действиях не зафиксировано.

В августе 2015 года жители Авдеевки (до 200 человек) также устраивали протест против организации позиций правительственных войск по соседству с жилым микрорайоном «Химик». По информации местных жителей, в районе т.н. детского городка по улице Воробьёва с утра 28 июля начала концентрироваться техника ВСУ, включая артиллерийские орудия и тому подобное. Местные жители предположили, что здесь намерены организовать боевые позиции, откуда будет вестись огонь по войскам ДНР. А снаряды, выпущенные, соответственно, по этим позициям, будут попадать по жилым домам т.н. квартала №9, которые стоят в непосредственной близости от объекта.

Напомним, жители Донбасса еще с 2014 года боролись с грязными методами ведения войны. К примеру, 18 августа 2014 года жители микрорайона Зеленый г. Макеевка лопатами закопали траншею, которую вырыли вооруженные добровольцы ДНР в жилом секторе.

Это не единственные случаи сопротивления местных жителей. Иногда такие демарши населения Донбасса оставались без последствий, а иногда людей отвозили «на подвал». Далеко не всегда получалось снять происходящее на видео или хотя бы сфотографировать.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН на 1 декабря 2016 года, с середины апреля 2014 года на Донбассе погибли не менее 9758 человек, из них более 2 тысяч — мирные граждане. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека добавили, что еще около 22 800 человек получили ранения. В феврале 2015 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) писала, что немецкие спецслужбы оценивают вероятное число погибших в результате войны на востоке Украины в 50 000 человек. Источники в спецслужбах утверждают, что официальные данные носят односторонний характер, они занижены и поэтому не вызывают доверия. Так, после тяжелых боев нередко сообщалось не более чем о десяти погибших, хотя на самом деле их число намного превышало обнародованные цифры.