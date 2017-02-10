Киев получит от ЕС €600 млн за отмену моратория на экспорт леса

Брюссель, , 14:46 — REGNUM Президент Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что Европейский союз намерен выделить Киеву второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, сообщает Укринформ.

Уточняется, что решение ЕК связано с тем, что украинское правительство направило в Верховную раду законопроект об отмене запрета на экспорт леса-кругляка — этого достаточно, чтобы выделить деньги. Транш поступит в течение ближайших недель.

«В связи с тем, что правительство Украины подало в парламент законопроект по запрету экспорта древесины, мы решили выделить 600 млн евро, которые ожидает Украина», — сказал Юнкер.

Комментируя решение ЕС, представитель ЕК отметил, что Брюссель должен поощрять Киев за то, что Украина проводит «амбициозные реформы». В ответ на это решение украинский премьер-министр заявил, что деньги внесут положительный вклад в экономическую стабильность.

«Для нас это чрезвычайно ощутимая поддержка в таких непростых условиях», — отметил Гройсман.

По словам премьер-министра, деньги поступят в государственный бюджет. Сами переговоры Гройсман оценил как эффективные.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко в начале июля 2015 года подписал закон о запрете на экспорт леса — через три месяца после принятия закона депутатами Рады. Запрет был введён на десять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 100октября глава представительства ЕС на Украине Юг Мингарелли назвал условия предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи. Одним из них была названа отмена моратория на экспорт леса.

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