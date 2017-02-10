МИД Украины об «инциденте» с Зозулей: «Провокация» со стороны России

«Мы стараемся с самого начала ему (футболисту) помогать»

Киев, , 14:37 — REGNUM Переход украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули в клуб «Райо Вальекано» сорван из-за провокаций со стороны Российской Федерации. Об этом, как передают «Вести Украина», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы стараемся с самого начала ему (футболисту) помогать, — рассказал Климкин. — И прекрасно знаем, что-то, что там произошло, — это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали».

По мнению украинского министра, за данной «провокацией» стоит именно Россия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля фанаты испанского ФК «Райо Вальекано» обвинили украинского футболиста Романа Зозулю в поддержке нацизма и выступили против его перехода в мадридский клуб.

В заявлении болельщиков говорилось о том, что дело не только в идеологии или во взглядах: Зозуля поддерживал финансовыми средствами фашистские батальоны, он брался за оружие и демонстрировал фашистские символы. Из-за этих обвинений украинский футболист был вынужден вернуться в «Бетис».

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