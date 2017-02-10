Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма

Киев, , 14:25 — REGNUM В 2017 году Минобороны Украины запланировало стрельбы с участием зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» возле границы с Крымом — на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, сообщает УНИАН.

По словам представителя Минобороны Украины Дмитрия Гуцуляка, на этом полигоне пройдут стрельбы подразделений, на вооружении которых находятся ЗРК «Бук-М1». Дату учений он не назвал.

Также украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в учениях Saber Guardian, которые пройдут в Болгарии на полигоне «Шабла». Там тоже пройдут стрельбы.

Всего на 2017 год запланировано 25 учений с применением ЗРК «Бук-М1» на полигонах и 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. Напомним, 13 января силы ПВО Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с российским Крымом. Также 1−2 декабря 2016 года Вооруженные силы Украины провели ракетные стрельбы на юге страны в непосредственной близости от границы с Крымом.

Украинские военные испытали управляемые зенитные ракеты средней дальности С-300.

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