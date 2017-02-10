«Ненервирующая» приватизация: ГД проголосовала за бесплатную и бессрочную

Москва, , 14:19 — REGNUM Госдума единогласно приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. Поправка исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья.

Закон очень важный, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «И важнейшее изменение — убрать сроки», — отметил он, указав на то, что регулярное продление сроков бесплатной приватизации «нервировало» граждан. «Право приватизировать жилье один раз в жизни, это должно оставаться за ними, поэтому снимается это ограничение», — сказал он.

Прецедент этот очень хороший, отметил в свою очередь депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, припомнив аргументацию фракции большинства против бессрочной приватизации при обсуждении законопроекта в первом чтении. «Если такая животрепещущая тема обсуждается в Государственной думе, просьба с аргументами против быть повнимательнее. Потому что когда мы обсуждали в первом чтении, я стенограмму взял от 27 января, коллеги от самой большой фракции всячески нас, и от комитета тоже, убеждали, почему нельзя сделать бессрочную приватизацию. Много очень аргументов привели. Сейчас, оказывается, это все можно сделать», — сказал он.

Сегодняшнее голосование является историческим, считает депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев. «Оно историческое не только потому, что многие люди уже через годы смогут реализовать свое право на приватизацию жилья. Оно историческое потому, что президент, коллеги, задал нам планку того, как должны обсуждаться и приниматься социально значимые законы», — сказал он с парламентской трибуны. «Они должны всесторонне обсуждаться с выслушиванием всех плюсов и минусов, приниматься по возможности консенсусом, потому что социально значимый закон касается всех», — заявил Исаев. «Возможно, нам не при всех голосованиях и не при всех решениях удастся выдержать эту планку. Но давайте запомним это историческое голосование», — призвал парламентарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, Владимир Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации. «И фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Песков. В первоначальной редакции предполагалось продлить бесплатную приватизацию до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья