Путин поздравит с праздником всех российских дипломатов

Москва, , 14:17 — REGNUM В День дипломатического работника, который в России отмечается сегодня, 10 февраля, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Прозвучат поздравления в адрес всех российских дипломатов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня примет министра иностранных дел Сергея Лаврова, поздравит его и в его лице всех дипломатов с Днём дипломатического работника», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с Днём дипломатического работника. Соответствующее послание было опубликовано 10 февраля.

«Ещё очень многое предстоит сделать для справедливого урегулирования многочисленных конфликтов вблизи наших границ и в других частях планеты. Уверен, что вы будете и впредь трудиться с полной отдачей, эффективно решать стоящие задачи, делать всё возможное для защиты интересов России и её граждан», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в фокусе внимания российских дипломатов должна находиться антитеррористическая борьба. Напомним, профессиональный праздник дипломатических работников учреждён в России в 2002 году.

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