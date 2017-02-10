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Песков: Разговор Путина и Эрдогана по инциденту в Сирии был конструктивным

Политика
Избежать повторения таких непреднамеренных инцидентов поможет совершенствование механизмов координации между российскими и турецкими военными
Путин и Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
Путин и Эрдоган

Москва, 10 февраля 2017, 14:14 — REGNUM  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган конструктивно и детально обсудили произошедший в Сирии инцидент с авиаударом российских ВКС по турецким военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выразил соболезнования и сожаление в связи с гибелью трех турецких военнослужащих. Также главы государств обсудили двусторонние отношения, в том числе в контексте подготовки к Совету высшего уровня, который состоится в марте в России.

Спора по факту произошедшего нет — его причины понятны, сказал Песков. При нанесении авиаудара российские ВКС пользовались координатами, предоставленными турецкими военными. «И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — подчеркнул Песков.

Избежать повторения таких непреднамеренных инцидентов поможет совершенствование механизмов координации между российскими и турецкими военными. При этом ошибкой турецкой разведки Песков передачу неверных координат не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар по военным Турции 9 февраля в районе сирийского города Эль-Баб. ВС Турции в это время атаковали позиции террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 — ранены.

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