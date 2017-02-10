Песков: В Кремле заинтересованы в появлении новых политиков

Москва, , 13:50 — REGNUM Кремль заинтересован в появлении новых политиков, талантливых и харизматичных. Об этом заявил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажем так, появление новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков — в этом заинтересованы все», — ответил Песков на вопрос о том, приветствуют ли в Кремле появление на политической арене новых лиц, способных составить серьезную конкуренцию действующим.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал публикацию в СМИ, где говорилось, что оппозиционные партии, представленные в Думе, определились с кандидатами на предстоящих президентских выборах после консультаций с Кремлем.

«Оппозиционные партии самостоятельно принимают решения, и парламентские фракции, о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах — это не прерогатива Кремля определять этих кандидатов», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года заявляли сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционный деятель Алексей Навальный.

Что касается действующего главы государства Владимира Путина, то в его повестку дня избирательная кампания пока не входит, отмечал Песков. Вместе с тем пресс-секретарь президента выражал надежду на то, что Владимир Путин вновь выдвинет свою кандидатуру в 2018 году.

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