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Глава ЕК пообещал Киеву безвизовый режим к лету 2017 года

Политика
«Это произойдет до лета», — сказал Юнкер после переговоров в Брюсселе

Брюссель, 10 февраля 2017, 13:48 — REGNUM  Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил журналистам, что либерализация визового режима будет введена до лета 2017 года.

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с Гройсманом. «Это произойдет до лета», — сказал Юнкер после переговоров в Брюсселе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко на встрече с послами ЕС в Киеве заявил, что украинцы «могут разочароваться» в «европейском выборе» — в случае, если союз не предоставит безвизовый въезд украинскому государству. Вопрос необходимо решить уже в 2017 году. 8 января государства Евросоюза и Европарламент достигли договоренности о плане предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии. Однако механизм отмены виз подразумевает возможность его «заморозки» — по требованию любой страны-члена ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко считает, что украинцы «могут разочароваться» в Европе

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