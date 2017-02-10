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Военнослужащие Росгвардии получат новую форму к 2018 году

Политика
Будет проведен тщательный отбор образцов обмундирования и снаряжения, наиболее перспективные из них пройдут испытание в войсках
Гвардейцы на параде
Иллюстрация: Kremlin.ru
Гвардейцы на параде

Москва, 10 февраля 2017, 13:37 — REGNUM  Сегодня, 10 февраля, в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ в г. Балашиха Московской области состоялась выставка современных образцов военной формы одежды, специального обмундирования, обуви и снаряжения для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

Особый интерес у организаторов и гостей выставки вызвали изделия, выполненные из материалов со свойствами инфракрасной ремиссии (невидимые в ночных прицелах), компрессионное термобелье «Фантом», летняя форма одежды особой прочности «Рысь» для спецподразделений, многоцелевой «рейдовый рюкзак» со съемным модулем.

Специалисты тыловых подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ проведут тщательный отбор предлагаемых образцов обмундирования и снаряжения. Наиболее перспективные из них пройдут испытание в войсках. Только после этого будет принято окончательное решение о том, какая именно продукция поступит на снабжение в Росгвардию. Планируется, что бойцы Росгвардии получат новую форму к 2018 году

В новой форме появятся зимние куртки на меху, куртки-ветровки на молнии с капюшоном и новые шерстяные свитера. Кроме того, вместо нынешних полевых костюмов на снабжение Росгвардии поступят обновленные зимний, демисезонный (ветровлагозащитный) и летний полевые костюмы в зеленой камуфлирующей расцветке для СОБР и ОМОН.

Как отметили в ведомстве, форма одежды, обмундирование и снаряжение личного состава Росгвардии должны отвечать актуальным международным стандартами и обеспечивать эффективное выполнение широкого спектра служебно-боевых задач. Удобство, комфорт и универсальность — вот главные требования, предъявляемые к форме и снаряжению.

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