‍В Кремле опровергли слухи об обсуждении санкций с советником Трампа

Флинн и Кисляк могли вести какое-то обсуждение, но тему санкций они не освещали на переговорах

Москва, , 13:35 — REGNUM Сообщения американских СМИ о том, что российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Майклом Флинном, помощником избранного (на тот момент) президента США Дональда Трампа, тему смягчения антироссийских санкций, не верны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 10 февраля.

По словам Пескова, Флинн и Кисляк могли вести какие-то переговоры, но более точной информацией располагает МИД РФ. «В остальном информация неверна», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в газете The Washington Post был опубликован материал, в котором утверждается, что Флинн и Кисляк могли обсудить антироссийские санкции ещё до инаугурации Трампа — в минувшем декабре.

Как утверждает издание, диалог вызвал негативную реакцию у «некоторых высокопоставленных официальных лиц США». Самим фактом обсуждения этой темы с российским коллегой Флинн мог подать незаконные сигналы Кремлю, что можно ждать ослабления санкций. По данным издания, Флинн категорически отрицает факт обсуждения темы санкций с российским дипломатом.

Напомним, российское руководство не раз заявляло, что тему санкций, введённых странами Запада, чтобы «наказать Россию» (в том числе за неудачу Демократической партии на минувших выборах), Москва поднимать не будет. Эта тема не является для Москвы актуальной.

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