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Массовое бегство алтайских «эсеров» прокомментировали в «Единой России»

Политика
Сотрудничество с «эсерами» каменских депутатов с последующим массовым переходом в «Единую Россию» лидер алтайских единороссов Александр Романенко назвал «временным взаимовыгодным союзом»
Камень-на-Оби
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Камень-на-Оби

Барнаул, 10 февраля 2017, 13:30 — REGNUM  Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко признал недоработки партии власти в Камне-на-Оби и высказал свое отношение к недавнему демаршу, в результате которого 11 депутатов фракции «Справедливая Россия» Каменского районного собрания написали заявления о переходе во фракцию «Единая Россия». Отвечая на запрос ИА REGNUM с просьбой дать оценку произошедшему с позиций заявленного единороссами курса на кадровое обновление, Александр Романенко, в частности заявил: «На этом примере мы видим, насколько успешно идет процесс партийной «перезагрузки», и уверен, это только начало».

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Александр Романенко также напомнил, что объединенное местное отделение «ЕР» по Камню-на-Оби и Каменскому району было создано в январе 2016 года.

«И надо признать, что, несмотря на приближение избирательной кампании местные «единороссы» больше занимались междоусобицами и внутрипартийными интригами, а не интересами своих земляков и подготовкой к выборам. Работе с кандидатами от «партии власти» тоже не придавалось должного значения», — отметил Романенко.

Ситуация, по его словам, стала меняться уже после выборов, а в последние месяцы работы региональное отделение «Единой России» приложило максимум усилий к тому, чтобы создать новую партийную организацию в Каменском районе и городе, укрепить ее, нацелить на конструктивную работу.

«Хотя, справедливости ради, скажу, что уже тогда люди, в числе которых были и те 11 человек, хотели выдвигаться и идти на выборы под флагом «Единой России». Но по каким-то внутренним причинам тогда они не получили необходимой поддержки местной организации и вынуждены были договариваться о поддержке со своими политическими оппонентами», — подчеркнул лидер алтайских единороссов.

Это решение он охарактеризовал так: «Это был временный взаимовыгодный союз: кандидаты за счет поддержки другой партии прошли во власть, доказав всем, что пользуются поддержкой и доверием своих избирателей, а партия получила головокружительный результат и потешила свои политические амбиции».

Александр Романенко также полагает, что депутаты из фракции «эсеров» в Камне приняли единственно верное решение, и совершили переход «обдумано и в полном соответствии со своей идеологией». Аналогично, по его словам, поступили и двое их коллег в Алтайском краевое Законодательном Собрании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 февраля двое депутатов фракции «Справедливая Россия» в алтайском краевом парламенте тоже примкнули к единороссам. Политориентацию сменили одномандатники: сын нового главы Камня-на-Оби Федор Найден и заведующий хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Павел Шумихин.

Первый свой уход пояснил тем обстоятельством, что «просто помогал отцу», а второй признался, что ему «чужда политическая борьба и занятие критиканством».

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