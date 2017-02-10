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Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево

Политика
Ночь прошла относительно спокойно — стихла артиллерия

Донецк, 10 февраля 2017, 13:29 — REGNUM  В ночь с 9 на 10 февраля в Донбассе впервые за последние недели стихла тяжелая артиллерия 152 и 122-мм калибров. Противоборствующие стороны применяют вооружение БМП, АГС, СПГ и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 10 февраля подтверждают: пресс-служба Народной милиции ЛНР, источник в военном ведомстве ДНР и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин передает ИА REGNUM.

Так, по данным источника в Народной милиции ДНР, с вечера украинские войска 96 раз обстреляли позиции войск ДНР. «Количество обстрелов со стороны ВСУ за сутки составило 96 фактов», — сказал ДАН представитель командования.

По его словам, украинские силовики применяли вооружения БМП — два обстрела, гранатометы — 92 обстрела, также зафиксировано единоразовые выстрелы из стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

При этом разведка ДНР считает, что ВСУ готовятся к нанесению артиллерийских ударов по позициям ДНР в Дебальцево, Горловке и Докучаевску. «У нас появились данные о готовности украинских войск нанести удары из тяжелой артиллерии по Дебальцево, Горловке и Докучаевску… Целью таких обстрелов является дестабилизация обстановки на фронте», — рассказал собеседник.

В то же время 10 февраля пресс-служба МЧС ДНР информирует, что за прошедшие двое суток на территории республики произошло 17 пожаров. В частности, в результате ведения боевых действий были разрушены пять жилых домов в Макеевке и Коминтерново. «Кроме того, в результате попадания взрывоопасных предметов (ВОП), за прошедшие двое суток повреждены домостроения в поселке Коминтерново Новоазовского района и в Кировском районе Макеевки. В поселке Коминтерново, на улице Ахматовой повреждено остекление 2 частных домовладений, на улице Победы: в магазине повреждена кровля и перекрытие, в 3 частных домовладениях повреждена кровля, перекрытие, остекление и хозяйственная постройка», — говорится в сообщении.

При этом «8 февраля в Червоногвардейском районе Макеевки, на улице Фонтанная, в бывшем здании Макеевского Государственного проектного института, возник пожар». «Здание шестиэтажное, возгорание произошло на 2 этаже. Погиб 1 человек. В ходе тушения пожара спасателями МЧС ДНР спасено 43 человека, эвакуировано 47 человек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. От МЧС ДНР привлекалось: оперативная группа во главе с министром по ЧС и ГО генерал-майором службы гражданской защиты Алексеем Кострубицким, 17 единиц техники, 96 человек личного состава», — информирует МЧС ДНР.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали 12 обстрелов со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под обстрел попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы ГП-25, АГС, СПГ и стрелковое оружие.

В свою очередь, 10 февраля спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин заявил, что с прошлого вечера украинская сторона зафиксировала 61 обстрел позиций сил «АТО».

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР из минометов различных калибров вели огонь по позициям ВСУ в Луганском, Авдеевке, Троицком и Верхнеторецком. «Под обстрелом из гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции украинских военных в Зайцево, Авдеевке, Опытного и Песок. Силы «АТО» в районе Авдеевки и Опытного также были обстреляны из БМП», — сказал Матюхин.

Он сообщил, что на Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские войска в Лобачево, Новоалександровке и Новозвановке.

На Мариупольском направлении войска ДНР из минометов обстреливали украинских силовиков в Водяном и Павлополе, а из гранатометов и стрелкового оружия — в Павлополе, Новотроицком, Широкино, Марьинке, Гнутово, Лебединском. В районе Широкино силы «АТО» обстреливались из БМП. Матюхин также проинформировал, что потерь среди военнослужащих нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об установлении в Донбассе режима тишины. «Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с нуля часов этого числа, 9 февраля мы предложили украинской стороне прекратить огонь. Тут есть два направления взаимодействия — СЦКК, в котором находятся российская и украинская стороны. Раньше там еще находились представители республики, но потом Украина сделала так, что их там не стало. Второй канал — это миссия ОБСЕ. По этим каналам мы обратились, и вот с трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела на это время», — сказал Басурин.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

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