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Песков: Общение между Флинном и Кисляком было

Политика
Общение было, однако лучше это подтвердить в МИД РФ

Москва, 10 февраля 2017, 13:22 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что между послом РФ в США Сергеем Кисляком и советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном были «какие-то разговоры».

По его словам, общение было, однако лучше это подтвердить в МИД РФ. «В остальном информация неверная», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ насчет содержания беседы посла и советника.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что советник Трампа и посол РФ в США обсуждали вопрос снятия санкций с России еще до того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность.

Разговор состоялся в декабре 2016 года, инаугурация Трампа прошла 20 января, уточняют издание. Флинн несколько раз беседовал по телефону с Кисляком о санкциях, однако позже он этот факт не подтвердил, сославшись на то, что он ничего подобного не помнит.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о разговоре советника Трампа с послом РФ о санкциях

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