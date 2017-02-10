«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому

Новосибирск, , 13:30 — REGNUM Депутат Государственной думы Вера Ганзя (избранная по партийному списку от КПРФ от Новосибирской и Томской областей), по ее словам, «опять невольно стала возмутителем спокойствия, потому что подняла вопрос, который сегодня волнует всех депутатов» — об увеличении срока работы депутатов Госдумы в регионах.

«Регионов за депутатами закрепили много, у некоторых по четыре региона и всего неделя — это вообще не реально. А люди нас ждут, потому что проблем в регионах очень и очень много. Поэтому я и задала вопрос председателю комитета по регламенту. Я знала, что будет резкая реакция от председателя Государственной Думы, потому как он очень болезненно воспринимает вот такие насущные вопросы, которые задают депутаты, я в частности, по болевым точкам», — рассказала ИА REGNUM Вера Ганзя, отметив при этом, что комментировать высказывания Владимира Жириновского у нее особого желания нет.

«Скорее всего это из области шутки, потому что он предложил, немножко так утрируя: «А давайте будем из москвичей избирать, и тогда в регионы ездить никто не будет». Но сама тема была воспринята очень серьезно. После этого были такие баталии и дебаты, хотя это не было темой изменения в регламент, там были другие изменения. Но так как эти изменения идут, я и сказала, что мы принимаем изменения в регламент и нужно выработать оптимальный вариант. Кстати, председатель комитета сказала, что пока рано обращаться к этому вопросу, потому что мы еще посмотрим, как будет дальше. Вот у меня два региона — Томская и Новосибирская области, два с половиной дня на одну область и столько же на другую, а есть депутаты у которых больше регионов, им как? — вот о чем шла речь», — пояснила свою позицию депутат ГД РФ Вера Ганзя.

При этом она подчеркнула, что депутатов пытаются намеренно оторвать от регионов, а потом обвиняют их в этой самой оторванности.

«Сейчас в Государственную думу внесен законопроект, приравнивающий встречи депутатов к политической демонстрации. И если этот вопрос внесли в Думу, то как не будет? У меня резко отрицательное отношение к этому. Теперь препятствия решили создавать с точки зрения бюрократии, то есть бюрократические препоны для того, чтобы депутат не пришел на встречу с избирателями. Нам есть с чем пойти к избирателям. Видимо, этим законом некоторых депутатов пытаются уберечь от стыда. В то же время к вопросу о времени, проведенном в регионах — нас обвиняют в том, что мы отрываемся от народа, так не мы отрываемся — нас отрывают, намерено отрывают от народа», — считает депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Жириновский выступил против увеличения срока работы депутатов Госдумы в регионах. Сейчас депутаты проводят в месяц одну неделю, работая с избирателями в регионах, в КПРФ посчитали, что для качественной работы нужно две недели. Лидер ЛДПР выступил категорически против инициативы, заявив, что все они избраны депутатами Госдумы, и он бы вообще убрал неделю работы в регионах. «Мы здесь должны сидеть, страна ждет наших законов. Работа с избирателями в парламентские каникулы — летом», — считает Жириновский.

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«Я знаю, почему, люди семьи не переводят сюда, им хочется полмесяца проводить там, с семьей, это вполне такое нормальное состояние. Для этого нужно быть депутатами областных парламентов, а сюда, в центр, в Москву давайте избирать только москвичей ‑ и не будет проблемы никакой с поездкой регионы, и все будет отлично», — предложил он.