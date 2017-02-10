Пятница, 10 Февраля 2017 года
13:36:31 МСК

«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому

Политика
Ранее Вера Ганзя внесла предложение увеличить срок работы депутатов Госдумы в регионах, на что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей

Новосибирск, 10 февраля 2017, 13:30 — REGNUM  Депутат Государственной думы Вера Ганзя (избранная по партийному списку от КПРФ от Новосибирской и Томской областей), по ее словам, «опять невольно стала возмутителем спокойствия, потому что подняла вопрос, который сегодня волнует всех депутатов» — об увеличении срока работы депутатов Госдумы в регионах.

«Регионов за депутатами закрепили много, у некоторых по четыре региона и всего неделя — это вообще не реально. А люди нас ждут, потому что проблем в регионах очень и очень много. Поэтому я и задала вопрос председателю комитета по регламенту. Я знала, что будет резкая реакция от председателя Государственной Думы, потому как он очень болезненно воспринимает вот такие насущные вопросы, которые задают депутаты, я в частности, по болевым точкам», — рассказала ИА REGNUM Вера Ганзя, отметив при этом, что комментировать высказывания Владимира Жириновского у нее особого желания нет.

«Скорее всего это из области шутки, потому что он предложил, немножко так утрируя: «А давайте будем из москвичей избирать, и тогда в регионы ездить никто не будет». Но сама тема была воспринята очень серьезно. После этого были такие баталии и дебаты, хотя это не было темой изменения в регламент, там были другие изменения. Но так как эти изменения идут, я и сказала, что мы принимаем изменения в регламент и нужно выработать оптимальный вариант. Кстати, председатель комитета сказала, что пока рано обращаться к этому вопросу, потому что мы еще посмотрим, как будет дальше. Вот у меня два региона — Томская и Новосибирская области, два с половиной дня на одну область и столько же на другую, а есть депутаты у которых больше регионов, им как? — вот о чем шла речь», — пояснила свою позицию депутат ГД РФ Вера Ганзя.

При этом она подчеркнула, что депутатов пытаются намеренно оторвать от регионов, а потом обвиняют их в этой самой оторванности.

«Сейчас в Государственную думу внесен законопроект, приравнивающий встречи депутатов к политической демонстрации. И если этот вопрос внесли в Думу, то как не будет? У меня резко отрицательное отношение к этому. Теперь препятствия решили создавать с точки зрения бюрократии, то есть бюрократические препоны для того, чтобы депутат не пришел на встречу с избирателями. Нам есть с чем пойти к избирателям. Видимо, этим законом некоторых депутатов пытаются уберечь от стыда. В то же время к вопросу о времени, проведенном в регионах — нас обвиняют в том, что мы отрываемся от народа, так не мы отрываемся — нас отрывают, намерено отрывают от народа», — считает депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Жириновский выступил против увеличения срока работы депутатов Госдумы в регионах. Сейчас депутаты проводят в месяц одну неделю, работая с избирателями в регионах, в КПРФ посчитали, что для качественной работы нужно две недели. Лидер ЛДПР выступил категорически против инициативы, заявив, что все они избраны депутатами Госдумы, и он бы вообще убрал неделю работы в регионах. «Мы здесь должны сидеть, страна ждет наших законов. Работа с избирателями в парламентские каникулы — летом», — считает Жириновский.

Читайте также: Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей

«Я знаю, почему, люди семьи не переводят сюда, им хочется полмесяца проводить там, с семьей, это вполне такое нормальное состояние. Для этого нужно быть депутатами областных парламентов, а сюда, в центр, в Москву давайте избирать только москвичей ‑ и не будет проблемы никакой с поездкой регионы, и все будет отлично», — предложил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное