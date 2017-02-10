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Генпрокуратура Белоруссии уличила Лукашенко во лжи

Политика
Редставитель генеральной прокуратуры Белоруссии заочно опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Лапшин был задержан согласно решению Интерпола
Александр Лукашенко
© ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 10 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Генеральная прокуратура Белоруссии сегодня фактически подтвердила, что за решением о выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану стоит лично Александр Лукашенко, а белорусские суды и прокуратура лишь пытались придать экстрадиции правовой статус. Также представитель генеральной прокуратуры Белоруссии заочно опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Лапшин был задержан согласно решению Интерпола.

«Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск», — сообщил РИА Новости представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Он также уточнил, что «гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ».

3 февраля на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил: «Азербайджан обратился не к нам, в Интерпол». Чтобы придать правдоподобность своему заявлению Лукашенко обратился к главе МИД Белоруссии: «Так?». На что получил ответ: «Так точно. Это международное конвекционное право, мы его исполняем.

На это Лукашенко продолжил: «Мы, согласно решению Интерпола, его задержали. И согласно всем законам и порядкам мы должны передать его Азербайджану».

Ранее представитель полиции Армении заявил, что полиция направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.

Блогер Александр Лапшин был экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан согласно «решению» прокуратуры Белоруссии. С «решением» согласились все инстанции белорусского суда. 7 февраля гражданин России и Израиля в спешном порядке был отправлен в Баку, где его обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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