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Песков: Судьба договора СНВ-III во многом зависит от позиции США

Политика
Позиции по вопросу стратегических вооружений требуют обмена информацией после перерыва в диалоге

Москва, 10 февраля 2017, 13:15 — REGNUM  Согласится ли Москва на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), зависит в том числе и от позиции Вашингтона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 10 февраля.

«Это зависит от позиции наших американских партнеров. И безусловно, потребуются контакты на это счёт», — сказал Песков.

Песков пояснил, что для обсуждения темы СНВ-III с Вашингтоном, необходим взаимный обмен свежими данными. Пока же формулировать позицию Москвы рано.

«У нас был определённый перерыв в диалоге по вопросам стратегической безопасности, поэтому, безусловно, скажем так, в условиях этого перерыва, конечно, необходим какой-то апдейт, взаимный апдейт информации позиций», — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп расценивает договор СНВ-III неудачным, о чём он, по словам агентства, и сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров.

Напомним, СНВ-III был подписан третьим президентом РФ Дмитрием Медведевым и 44-м президентом США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Соглашение рассчитано на десять лет. Оно предусматривает сокращение ядерных вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3

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