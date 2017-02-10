Российских танков в Донбассе нет — Песков

Это у Киева надо спрашивать, поскольку речь идет о территории Украины

Москва, , 13:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам спросить у официального Киева, откуда в Донбассе появляются танки, а не у Кремля.

«Естественно, не из России», — так Песков ответил на вопрос о происхождении имеющихся у ополченцев Донбасса танков.

У Киева надо спрашивать, поскольку речь идет о территории Украины. «Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», — сказал Песков.

Кроме того, у Киева следует спросить, почему «буксует» выполнение Минских соглашений. Он также пояснил, что в Кремле знают, что есть граждане РФ, которые добровольно едут в Донбасс защищать регион от агрессивных действий ВСУ.

По официальным каналам никакие добровольцы из России в Донбасс не отправляются, заключил Песков.