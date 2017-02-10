Министерство АПК и торговли Архангельской области возглавила Ирина Бажанова

10 февраля в соответствии с распоряжением губернатора Архангельской области Игоря Орлова министром агропромышленного комплекса и торговли региона назначена Ирина Бажанова

Архангельск, , 13:03 — REGNUM Новый министр родом из Северодвинска. Имеет два высших образования: окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф. Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Путь в профессию начала в 1983 году с должности товароведа плодоовощной базы Северодвинского горплодовощторга.

В начале двухтысячных годов Ирина Бажанова была коммерческим директором ЗАО АСХО «Тепличное», затем работала начальником отдела развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг и заместителем начальника управления экономики в администрации Северодвинска.

С 2010 года трудится в областном министерстве АПК и торговли, где прошла путь от начальника отдела до заместителя министра по торговле.

Заслуги Ирины Бажановой отмечены почётными грамотами администрации Архангельской области, администрации Северодвинска, грамотой Минпромторга России и другими наградами.

Занимавший ранее должность министра АПК и торговли региона Алексей Коротенков стал исполнительным директором ОАО «Архангельский водорослевый комбинат».

Отметим, что ранее ассоциация фермеров Архангельской области выступила с открытым письмом к губернатору о проведении публичных слушаний для замещения вакантной должности министра АПК.

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