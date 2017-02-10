Госдума отказалась от «часа голосования»
Москва, 10 февраля 2017, 13:01 — REGNUM Госдума полностью отказалась от практики проведения «часа голосования» — парламентарии будут голосовать сразу же после обсуждения инициатив. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующие изменения в регламент приняла Госдума.
«Исключить час голосования, вопрос о принятии, одобрении либо отклонении законопроекта или проекта постановления ставить после их обсуждения», — говорится теперь в регламенте палаты.
Госдума VII созыва ранее приняла решение проводить голосование по вопросам, рекомендованным профильными комитетами к принятию, сразу после дискуссии. На «час голосования», который был традиционным для двух прошлых депутатских составов, приходились только законопроекты, рассматриваемые по сокращенной процедуре и предлагаемые к отклонению.
Парламентарии поддержали это предложение. «Час голосования» был абсолютно бестолковым. Чего мы утром спорим, а только вечером, когда все забыли, голосуем?» — отметила в ходе дискуссии депутат Тамара Плетнева (КПРФ).
Одновременно Совету Думы предоставляется возможность в исключительных случаях по мотивированному предложению ответственного комитета принимать решения о голосовании по вопросу о принятии или об одобрении закона в целом в день принятия законопроекта во втором чтении.
Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
- 10 Февраля 2017 Госдума ужесточает ответственность за самовольную добычу нефрита
-
- 10 Февраля 2017 Госдума ратифицировала соглашение о совместных следственных группах в СНГ
-
- 10 Февраля 2017 Госдуме предлагают запретить скидки на алкоголь и его бесплатную раздачу
-
- 10 Февраля 2017 Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму