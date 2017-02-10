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Госдума ратифицировала соглашение о совместных следственных группах в СНГ

Политика
При осуществлении сотрудничества в рамках соглашения стороны будут использовать русский язык

Москва, 10 февраля 2017, 12:55 — REGNUM  Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников СНГ ратифицировала Госдума ИА REGNUM 10 февраля. Соглашение заключено на неопределенный срок. Соглашение ратифицировано и вступило в силу в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

«В Таджикистане и Армении происходят соответствующие процедуры связанные с ратификацией. Что касается присоединения Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Украины, Туркменистана, то пока данные государства с такой инициативой не выступали, хотя соответствующие предложения им направлены», — проинформировал Зубов.

Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы, в которой будет применяться упрощенный порядок взаимодействия (сношения), оформляется в виде запроса. Решение о создании, прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы и назначении ее руководителя принимается руководителями центральных компетентных органов сторон — министром внутренних дел. Закрепляется перечень основных задач совместных следственно-оперативных групп. Расходы, возникающие в ходе выполнения соглашения, будут нести компетентные органы сторон самостоятельно, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Предусматривается, что при осуществлении сотрудничества в рамках соглашения стороны будут использовать русский язык.

При этом прописано, что документ не затрагивает прав и обязательств каждой из сторон, вытекающих из других международных договоров. В связи с этим при ратификации соглашения предлагается сделать оговорку предусматривающую, что, если другим международным договором Российской Федерации установлены условия сотрудничества менее благоприятные, чем те, которые предусмотрены соглашением, Российская Федерация на основе взаимности будет применять положения соглашения.

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