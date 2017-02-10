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На охрану врио главы Бурятии потратят почти 5 млн рублей

Политика
Охранять Алексея Цыденова будут круглосуточно
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Улан-Удэ, 10 февраля 2017, 12:45 — REGNUM  Врио главы Бурятии Алексея Цыденова, недавно назначенного на эту должность, будут охранять почти за 5 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, информация о конкурсе на оказание услуг по физической охране появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта — 4 955 620 рублей. Срок оказания услуг — со дня подписания контракта по 30 сентября 2017 года включительно.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет оказывать услуги «по ежедневному, круглосуточному обеспечению защиты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от неправомерных действий (далее — Глава РБ)». В частности, сюда включена вооруженная охрана, обеспечение информационной безопасности, обеспечение безопасности, в том числе в связи с осуществлением служебной деятельности, от угроз террористической направленности.

Ежедневно, кроме выходных дней, будет работать начальник охраны. Рядом с Цыденовым круглосуточно будут находиться не менее двух персональных охранников. Один охранник будет круглосуточно нести пост по месту постоянного проживания руководителя региона.

Что касается информационной безопасности, исполнитель обязан предотвращать прослушивание помещений и разговоров, в том числе телефонных, не допускать распространения информации до ее официального объявления и так далее.

Также уточняется, что исполнитель должен будет обеспечивать персональных охранников специальными средствами индивидуальной защиты: бронежилетами, наручниками, табельным оружием.

Потенциальные участники конкурса могут подать заявку с 10 февраля по 2 марта.

Добавим, какая сумма тратилась на охрану прежнего руководителя республики Вячеслава Наговицына, в хозяйственно-транспортном комплексе администрации главы и правительства региона не сообщили. В пресс-службе главы республики этой информацией не располагают. Однако, по информации портала Newsbabr, охрана Вячеслава Наговицына в прошлом году обошлась бюджету в 4,2 миллиона рублей с февраля по июнь.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Наговицын, руководивший Бурятией с 2007 года, 7 февраля объявил, что уходит в отставку досрочно, не дожидаясь мая, когда должен был завершиться срок его полномочий на этом посту. Свое решение он объяснил тем, что Бурятии нужны перемены. Президент России Владимир Путин принял отставку Наговицына и назначил врио главы Бурятии 40-летнего заместителя министра транспорта Российской Федерации Алексея Цыденова. Выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года.

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Напомним, параметры республиканского бюджета на 2017 год утверждены в следующих объемах: общий объем доходов — 43,1 млрд рублей; общий объем расходов — 45,2 млрд рублей; дефицит республиканского бюджета — 2,1 млрд рублей.

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