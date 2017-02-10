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В Минобороны Эстонии проект Rail Balticа назвали «военным Шенгеном»

Политика
В ведомстве также считают, что это важнейшая дорога для НАТО в регионе

Таллин, 10 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  Железнодорожное соединение по маршруту Варшава — Таллин Rail Balticа займет после ввода в эксплуатацию важнейшее место в планировании стратегии Эстонии и НАТО, так как дорога позволяет быструю и масштабную переброску сил, снаряжения и ресурсов военного альянса из Европы в Прибалтику. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает издание «Деловые ведомости» со ссылкой на заявление Министерства обороны Эстонии.

Особо подчеркивается, что поскольку Rail Balticа будет построена по ширине «европейской колеи», то не понадобится занимающая долгое время замена подвижного состава в Польше, что заметно ускорит всю транспортировку.

В Министерстве обороны назвали создание такого единого маршрута «военным Шенгеном». «Если проект в будущем сподвигнет Финляндию на строительство подводного туннеля, то это еще больше усилит возможности для стратегической мобилизации», — отметил в комментарии для СМИ замначальника отдела планирования Министерства обороны, подполковник Вахур Карус. Он добавил, что «в нынешних внешнеполитических обстоятельствах даже пятичасовая логистическая задержка может иметь решающее значение».

При этом в Министерстве обороны Эстонии признали, что в стадии острого военного конфликта проект Rail Balticа теряет свое стратегическое значение, так как дорогу трудно оборонять от высокоточных ударов и от нападения с воздуха. Также отмечается, что оперативно-тактического значения дорога не имеет, так как Rail Balticа направлена с юга на восток, а оперативное направление в Эстонии — с запада на восток. Поэтому в министерстве отметили, что Rail Baltic важна, в первую очередь, для развития экономики региона.

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Проект Rail Baltica
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