The Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея

Для борьбы с исламистами в Йемене, нужно сначала разрешить конфликт между хуситами и правительством Йемена в изгнании

Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Первый внешнеполитический кризис администрации Трампа может произойти в Йемене — стране, которую большинство граждан США вряд ли найдет на карте. Ситуация здесь обостряется гражданской войной между хуситами и свергнутым правительством страны и деятельностью радикальных исламистов. Поэтому большой ошибкой со стороны Вашингтона будет пойти на военное вмешательство для решения той или иной проблемы страны, пишет Джон Файнер в статье для The Foreign Policy.

Эта страна, расположенная на берегу Персидского залива, поглощена одновременно двумя конфликтами, обостряющими друг друга. Во-первых, это борьба с исламистами из группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которой идет противостояние еще до Арабской весны. Во-вторых, страна погрязла в гражданской войне между правительством Йемена и повстанцами-хуситами, начавшейся в 2014 году после того захвата ими столицы страны.

Вмешательство в ситуацию в Йемене для решения первой проблемы без четкой стратегии того, как разбираться со второй, станет громадной ошибкой для США. Вместо этого, Рекс Тиллерсон, если он хочет добиться ранних дипломатических побед, должен стремиться к деэскалации конфликта в Йемене, который вредит интересам США.

Так, обострение конфликта произошло в марте 2015 года после вмешательства коалиции во главе с Саудовской Аравией, озабоченной ситуацией на своей границе и связями хуситов с Ираном. В этих условиях США, которые давно призывали Эр-Рияд взять на себя большую ответственность за вызовы безопасности в регионе, предоставили помощь Саудовской Аравии по широкому спектру направлений, в том числе предоставление разведданных, оружием, дозаправкой и другими способами.

Вмешательство Саудовской Аравии привело к укреплению позиций свергнутого правительства Йемена на юге страны, но и оно не прошло без последствий. По данным ООН, до 16 тыс. 200 человек в том числе 10 тыс. мирных жителей стали жертвами этого вторжения.

При этом за более чем год военной кампании так и не было достигнуто ощутимого прогресса, что подтвердило слова официальных лиц США, что разрешение конфликта должно осуществляться через переговоры, а не военными методами. Продление же конфликта приведет лишь к большим потерям со стороны Эр-Рияда.

Значительными были издержки и для США. Так, из-за большого числа жертв среди мирного населения администрации Обамы пришлось пересмотреть помощь коалиции во главе с Эр-Риядом, в то время как хуситы и Иран, прежде поддерживающие довольно отдаленные отношения, теперь, в результате долгого конфликта, сблизились.

По интересам США был нанесен еще один удар после того, как правительство Йемена в изгнании лишило Вашингтон разрешения на нанесения ударов по АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причиной стал неудачный рейд США, закончившийся гибелью военнослужащего США и мирных жителей Йемена. Разрешение было возвращено, однако от Белого дома теперь ждут большей координации.

Если Тиллерсон решит пойти по этому пути, его вполне может ждать успех. Так, у него — бывшего исполнительного директора компании ExxonMobil — есть опыт работы в регионе. Для политического решения сложились благоприятные обстоятельства, поскольку и Саудовская Аравия, и её партнеры по коалиции давали понять в последние месяцы, что они настроены закончить слишком затянувшийся конфликт.

В подходе, который Трампу оставил Обама, предполагается, что стороны будут идти на поочередные уступки друг другу. Так, коалиция потребует от хуситов прежде всего отвести войска от границы с Саудовской Аравией и от ключевых городов, таких как Сана. Со своей стороны хуситы потребуют последовательной замены правительства президента Хади на такое, в котором в большей степени будут представлены они.

При всем при этом заключения мира, подчеркивает автор, будет сопряжено с большими сложностями. Пойти на уступки могут оказаться не готовы и сами хуситы, и Хади, который, по признанию всех ключевых сторон конфликта, не сможет править примиренным Йеменом. Поэтому, чтобы добиться примирение сторон, США придется занять жесткую позицию по отношению к обеим сторонам.

Однако по первым признакам становится очевидно, что новая администрация может выбрать совсем иную тактику, отказавшись от более сбалансированного подхода, который необходим для окончания гражданской войны в Йемене. Белый дом может встать на сторону партнеров Вашингтона в Персидском заливае.

По некоторым сообщениям, администрация может в скором времени классифицировать Йемен официальным местом применения вооруженных сил США. В таком случае у Пентагона и командующих может быть больше свободы действий при меньшем надзоре. В рамках этого подхода существуют определенные риски, которые нужно учитывать. Прежде всего, то, что в скором времени ни гуманитарные катастрофа ни гражданская война, ее породившая, не окончатся в ближайшее время. Хуситы — очень хорошие бойцы, готовые держаться на протяжении долгого времени.

Также стоит упомянуть, что военнослужащие США могут столкнуться с Ираном и связанными с ним вооруженными группами, что может иметь потенциал эскалации. И хотя сдерживание Ирана — цель достойная, основной вопрос состоит в том, имеет ли более глубокое вмешательство США в конфликт в Йемене смысл.

И если администрация Трампа решит направить войска США на гражданскую войну в Йемене, ей придется объяснять, с какой целью. И заявлений о противодействии Ирану будет недостаточно. Более того, это нужно делать с учетом рисков, с которыми столкнутся эти силы США, а также понимать, что ограниченного контингента может не хватить для смены положения.

Наконец, чем дольше продолжается конфликт, тем больше от этого выигрывает АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Активизация контртеррористической деятельности в отсутствии надежного партнера может привести к обратным последствиям, поскольку они в лучшем случае будут малоэффективными. И в лучшем — привести к повторению к фиаско 29 января.

И хотя главе американской дипломатии Рексу Тиллерсону придется решать более важные глобальные проблемы, из-за которых он может проигнорировать войну в Йемене, в результате чего ситуация будет быстро обостряться. Поэтому сейчас — наилучший момент для того, чтобы сделать попытку разрешить конфликт в Йемене.

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