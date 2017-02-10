Пятница, 10 Февраля 2017 года
13:35:34 МСК

Посол Кисляк: США должны вернуть РФ дипломатические здания

Политика
«У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных»

Вашингтон, 10 февраля 2017, 12:36 — REGNUM  Власти США должны вернуть Российской Федерации дипломатические здания и территории для отдыха. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол РФ в США Сергей Кисляк.

«Мы (власти РФ) настойчиво требуем их вернуть, — заявил Кисляк. — Решение предыдущей администрации противоречит Венской конвенции и обязательств как страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности».

Посол РФ добавил, что территория, которая использовалась для отдыха сотрудников, принадлежит России.

«У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных, и никто не имеет право этого отнимать, — добавил Кисляк. — Поэтому это будет непростой вопрос, который останется в повестке дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. администрация уходящего главы Белого дома Барака Обамы приняла решение о введение новых санкций в отношении РФ за то, что, по мнению Вашингтона, во время президентских выборов «российские хакеры» устроили кибератаки, а также за «давление на американских дипломатов» в РФ.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин не стал высылать дипломатов США из России. Но подчеркнул, что у Москвы есть все основания для адекватного ответа.

Читайте также: Путин позвал на елку в Кремль детей, высланных из США российских дипломатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное