Посол Кисляк: США должны вернуть РФ дипломатические здания

«У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных»

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Власти США должны вернуть Российской Федерации дипломатические здания и территории для отдыха. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол РФ в США Сергей Кисляк.

«Мы (власти РФ) настойчиво требуем их вернуть, — заявил Кисляк. — Решение предыдущей администрации противоречит Венской конвенции и обязательств как страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности».

Посол РФ добавил, что территория, которая использовалась для отдыха сотрудников, принадлежит России.

«У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных, и никто не имеет право этого отнимать, — добавил Кисляк. — Поэтому это будет непростой вопрос, который останется в повестке дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. администрация уходящего главы Белого дома Барака Обамы приняла решение о введение новых санкций в отношении РФ за то, что, по мнению Вашингтона, во время президентских выборов «российские хакеры» устроили кибератаки, а также за «давление на американских дипломатов» в РФ.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин не стал высылать дипломатов США из России. Но подчеркнул, что у Москвы есть все основания для адекватного ответа.

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