Премьер-министр Турции призывает США выдать Гюлена

Также Анкара подчеркивает важность сотрудничества с США

Анкара, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым повторил требование об экстрадиции религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters

С таким заявлением он выступил во время встречи с директором ЦРУ Майком Помпео.

Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Проповедник отвергает данные обвинения. Турецкая сторона подчеркивает важность сотрудничества Турции с новой администрацией президента США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате неудачи которого, большое количество военнослужащих, судей, а также работников полиции подверглись арестам или увольнениям.

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