Пятница, 10 Февраля 2017 года
13:35:54 МСК

Захарченко отказался ответить за смерть Гиви наступлением на ВСУ

Политика
Глава ДНР считает, что армия ДНР еще не готова к серьезным боям и призвал терпеть и не поддаваться на провокации ВСУ

Донецк, 10 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  9 февраля, глава ДНР Александр Захарченко в очередной раз посетил передовые позиции бойцов Народной милиции республики. В ходе инспекции глава ДНР оценил степень угрозы со стороны ВСУ и уровень боеготовности подразделений. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Обстановка очень тяжелая. И я думаю, что последние теракты были для того, чтобы обстановку здесь сдвинуть. Нас вынуждают отомстить за Мишку (командир батальона «Сомали» ДНР Михаилом Толстых — прим. ИА REGNUM ), начать наступление. Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за «Гиви» мы в любом случае отомстим», — пообещал Захарченко.

«Украина не знает, с кем она связалась. Терпим до тех пор, пока не победим», — сказал Захарченко.

Он заверил, что войска ДНР не будут поддаваться на военные провокации со стороны Киева. «Пусть даже не надеются. Там, где мы преподавали (военные уроки — прим. ИА REGNUM ), они даже не учились… А по поводу остальных их заявлений… Нас тут миллионы. Попробуйте нас всех перебить. Мы вас мертвыми грызть будем», — пообещал Захарченко.

Глава ДНР также заверил, что республика «не будет плясать под чужую дудку». «Хотел бы обратиться к своим землякам. Мы из Донбасса. Это наш край. У нас есть свой характер. Мы никогда не плясали ни под чью дудку и плясать не будем. А Донбасс всегда приходит за своим. Мы придем за теми людьми, которые убили Мишу, Арсена…», — резюмировал Захарченко.

Напомним, 10 февраля в Донецке проходят похороны командира батальона «Сомали» ДНР Михаила Толстых («Гиви»). Погибшего бойца похоронят на кладбище в районе «Донецкого моря» рядом с другом, командиром батальона «Спарта» ДНР, россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное