Захарченко отказался ответить за смерть Гиви наступлением на ВСУ

Глава ДНР считает, что армия ДНР еще не готова к серьезным боям и призвал терпеть и не поддаваться на провокации ВСУ

Донецк, , 12:27 — REGNUM 9 февраля, глава ДНР Александр Захарченко в очередной раз посетил передовые позиции бойцов Народной милиции республики. В ходе инспекции глава ДНР оценил степень угрозы со стороны ВСУ и уровень боеготовности подразделений. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Обстановка очень тяжелая. И я думаю, что последние теракты были для того, чтобы обстановку здесь сдвинуть. Нас вынуждают отомстить за Мишку (командир батальона «Сомали» ДНР Михаилом Толстых — прим. ИА REGNUM ), начать наступление. Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за «Гиви» мы в любом случае отомстим», — пообещал Захарченко.

«Украина не знает, с кем она связалась. Терпим до тех пор, пока не победим», — сказал Захарченко.

Он заверил, что войска ДНР не будут поддаваться на военные провокации со стороны Киева. «Пусть даже не надеются. Там, где мы преподавали (военные уроки — прим. ИА REGNUM ), они даже не учились… А по поводу остальных их заявлений… Нас тут миллионы. Попробуйте нас всех перебить. Мы вас мертвыми грызть будем», — пообещал Захарченко.

Глава ДНР также заверил, что республика «не будет плясать под чужую дудку». «Хотел бы обратиться к своим землякам. Мы из Донбасса. Это наш край. У нас есть свой характер. Мы никогда не плясали ни под чью дудку и плясать не будем. А Донбасс всегда приходит за своим. Мы придем за теми людьми, которые убили Мишу, Арсена…», — резюмировал Захарченко.

Напомним, 10 февраля в Донецке проходят похороны командира батальона «Сомали» ДНР Михаила Толстых («Гиви»). Погибшего бойца похоронят на кладбище в районе «Донецкого моря» рядом с другом, командиром батальона «Спарта» ДНР, россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).