Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины

Киев, , 12:15 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу «112 Украина» назвала президента Украины «врагом народа».

По ее словам, Порошенко ей не оппонент — он враг украинского народа. Говоря о принятой из его рук награде «Герой Украины», Савченко заявила, что глава государства в данном случае был лишь ее «передатчиком».

Говорить с Порошенко у нардепа желания нет. Она вновь заявила, что не хочет быть президентом страны, однако если это будет необходимо — то она «будет это делать».

1 февраля депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Новое время» заявила, что украинский президент Петр Порошенко — враг украинского народа.

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека, — сказала тогда Савченко. — Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа».

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