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Посол РФ: Лавров скоро обсудит с Тиллерсоном встречу Путина и Трампа

Политика
Встреча глав России и США состоится, так как в этом есть «активная потребность»
Владимир Путин и Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 10 февраля 2017, 12:14 — REGNUM  В ближайшее время глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, обсудят подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Сергей Кисляк, передает RT.

Дипломат выразил уверенность, что встреча президентов России и США состоится, так как в этом есть «активная потребность». Кроме того, Владимир Путин, по словам Кисляка, понимает, что такая встреча необходима, следовательно, подготовка к ней начнется. Встреча лидеров двух стран требует «серьезного субстантивного наполнения и профессиональной работы», добавил посол.

По его словам, в самое ближайшее время российская сторона начнет общение с аппаратом госдепартамента и Белого дома по этим вопросам «в практическом ключе».

«Я абсолютно не исключаю и даже уверен, что в ближайшее время состоятся встречи министров, все к этому подготовлено — об этом будет заявлено», — пояснил Кисляк и добавил, что тем самым будет положено хорошее начало для процесса развития диалога «о выравнивании отношений» Москвы и Вашингтона.

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