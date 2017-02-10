Тайвань за сохранение прочных связей с США

Также Тайвань приложит все усилия для углубления сотрудничества между государствами

Тайбэй, , 12:10 — REGNUM Тайбэй будет поддерживать тесные контакты с Вашингтоном, а также делать все возможное, чтобы их углубить, заявил пресс-секретарь президента Тайваня Алекс Хуанг. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление стало реакцией на решение президента США Дональда Трампа придерживаться политики «одного Китая».

«Тайвань и США поддерживают тесные контакты», — заявил Хуанг, добавив, что надеется на углубление данного сотрудничества.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал придерживаться политики «одного Китая», которой руководствовались прежние лидеры США на протяжении многих десятилетий.

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