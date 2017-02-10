Ярославская прокуратора присмотрелась к жилью областных чиновников

Ярославль, , 12:02 — REGNUM По требованию прокуратуры Ярославской области исключены коррупциогенные факторы из Порядка возмещения государственным гражданским служащим Ярославской области расходов на оплату найма жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В октябре прошло года год врио губернатора региона Дмитрий Миронов подписал указ, который гарантировал госслужащим компенсацию за съем жилья в размере 25−30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от должности. Однако прокуратура нашла в нем правовую неопределенность.

«В указе не была прописана обязанность государственного служащего представить документы об отсутствии соответствующего жилья. Таким образом, компенсацию мог получить любой желающий», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

Требование прокуратуры области рассмотрено, Правительством области принято постановление о внесении в нормативный правовой акт соответствующих изменений. Как сообщало ранее ИА REGNUM, после назначения Дмитрия Миронова, большинство руководящих постов в Правительстве Ярославской области заняли жители других регионов России: Подмосковья, Москвы, Тверской и Костромской областей.