Пятница, 10 Февраля 2017 года
12:04:45 МСК

КС вынес решение по «статье Дадина»: Уголовная ответственность законна

Политика
Конституционный суд признал законной уголовную ответственность за нарушения на митингах

Москва, 10 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Жалоба российского оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212 Уголовного кодекса России («Массовые беспорядки») отклонена Конституционным судом.

На судебном заседании, которое состоялось сегодня, 10 февраля, было зачитано соответствующее постановление. Жалобу защита Дадина подала 27 января.

Напомним, статья 212 УК РФ введена в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Дадин стал первым, кого осудили по этой статье — в 2015 году: он отбывает 2,5-летний срок в колонии общего режима. Оппозиционер четыре раза задерживался за нарушение порядка — с августа 2014 года до января 2015 года.

Защита оппозиционера потребовала проверить статью на законность. По словам адвокатов, уголовная ответственность предусмотрена в статье за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: КС РФ отказал Дадину в признании неконституционной вмененной ему статьи УК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
ИвдельСвердловская областьРоссия ЧП в горах Происшествия
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
ещё главное