КС вынес решение по «статье Дадина»: Уголовная ответственность законна

Москва, , 12:01 — REGNUM Жалоба российского оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212 Уголовного кодекса России («Массовые беспорядки») отклонена Конституционным судом.

На судебном заседании, которое состоялось сегодня, 10 февраля, было зачитано соответствующее постановление. Жалобу защита Дадина подала 27 января.

Напомним, статья 212 УК РФ введена в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Дадин стал первым, кого осудили по этой статье — в 2015 году: он отбывает 2,5-летний срок в колонии общего режима. Оппозиционер четыре раза задерживался за нарушение порядка — с августа 2014 года до января 2015 года.

Защита оппозиционера потребовала проверить статью на законность. По словам адвокатов, уголовная ответственность предусмотрена в статье за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений.

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